Al Bano e lo sfogo su Romina Power | “Fosse stato per me…”

(Di sabato 31 ottobre 2020) Ci sono amori che agli occhi dei fan non finiscono mai. Possono esserci divergenze, complicazioni, rotture permanenti. Addirittura possono aver cambiato anche vita stando al fianco di altre persone. Ma nell’immaginario comune la coppia celebre che ha fatto sognare più di una generazione rimarrà tale, ricordata come una delle coppie più iconiche dello spettacolo. E basterà poco per far rifiorire tra i fan la speranza di rivederli di nuovo insieme o di un fugace ritorno di fiamma. Si sa, l’italiano ha la fama di essere romantico, passionale e sognatore, ma la coppia che ha rapito così profondamente un vasto numero di persone oltrepassando addirittura il confine è quella formata da Al. Erano solo giovani ragazzi quando le loro vite si sono incrociate tra un set ed un ...

Ultime Notizie dalla rete : Bano sfogo

Kontrokultura

Ci sono amori che agli occhi dei fan non finiscono mai. Possono esserci divergenze, complicazioni, rotture permanenti. Addirittura possono aver cambiato anche vita stando al fianco di altre persone. M ...Il rapper salernitano è diventato famoso in Spagna. C'entrano 'Temptation Island', la voglia di tornare in pista dopo tre anni in cui le cose non erano andate per il verso giusto e quel post in cui mi ...