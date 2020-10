X Factor, pubblico in studio per la prima puntata del Live, è polemica: “Perché i teatri chiusi e le persone lì?” (Di venerdì 30 ottobre 2020) X Factor, parte il Live con il pubblico in studio nonostante le restrizioni Covid: è polemica Torna il Live di X Factor e la prima puntata fa subito discutere per via del pubblico in studio. Andata in onda ieri sera, 29 ottobre, la prima puntata del talent show di Sky ha visto in studio la presenza del pubblico e in tanti hanno iniziato a chiedersi: come mai? Su Twitter si leggono commenti di ogni tipo: “Perché i teatri chiusi e le persone lì?”, tuona un utente. “Come faranno a rispettare il coprifuoco imposto alle 23 dalla Lombardia?”, ... Leggi su tpi (Di venerdì 30 ottobre 2020) X, parte ilcon ilinnonostante le restrizioni Covid: èTorna ildi Xe lafa subito discutere per via delin. Andata in onda ieri sera, 29 ottobre, ladel talent show di Sky ha visto inla presenza dele in tanti hanno iniziato a chiedersi: come mai? Su Twitter si leggono commenti di ogni tipo: “Perché ie lelì?”, tuona un utente. “Come faranno a rispettare il coprifuoco imposto alle 23 dalla Lombardia?”, ...

Notiziedi_it : X Factor, perché c’è il pubblico in studio nonostante le norme anti-Covid? La produzione spiega tutto sui social - GigliaGhiglia : @luisaMononoke Non ne capisco il senso. Se gli spettacoli di cinema e teatro sono vietati al pubblico non capisco p… - AvvMennillo : «X Factor»: bene gli inediti, polemica social per il pubblico in studio - Il meglio e il peggio - AvvMennillo : «X Factor»: bene gli inediti, polemica social per il pubblico in studio - Il meglio e i... - louvreless16 : Buongiorno, qualcuno mi spiega perché gli italiani si offendono se c’è il pubblico a X Factor, ma non se si giocano… -