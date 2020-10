Toti | «Chiudo tutto se serve | non mi tiro indietro Ma il governo non faccia sempre gli stessi errori»

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Disposto a fare qualsiasi cosa pur di fronteggiare il virus. Il, però, non deve insistere con gliche finora ha commesso. «I presidenti di regione farannoquello che occorre. Anche chiudere. Io non mi». Giovanni, intervistato dal Foglio, non esclude misure drastiche se saranno necessarie.: sono pronto a chiudere, se«Se c’è qualcuno – fa notare il governatore ligure – che ha dimostrato responsabilità e coraggio, quelli sono i governatori. Abbiamo chiuso in anticipo. E significa che abbiamo aperto quando si doveva aprire e non si sapeva come riaprire». L’errore delè considerare ugualmente ...