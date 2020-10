Terremoto 6 6 nel mar Egeo | crollano edifici a Smirne

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Potentenel mar, a nord dell’isola greca di. Al momento i danni peggiori si riscontrano a, sulla costa turca. Diversisono crollati, riferisce la Cnn turca, mostrando le immagini delle macerie. Sul posto sono giunti diversi mezzi di soccorso e dei vigili del fuoco. Le prefetture die Istanbul hanno riferito che finora non ci sono notizie di vittime. L’Istituto geodinamico dell’Osservatorio nazionale di Atene (Noa) ha riferito che la scossa ha magnitudo 6.6. Il sisma è stato rilevato quando erano circa le due del pomeriggio (ora locale) a soli 19 km a nord-ovest dalla capitale dell’isola a una profondità di 10 km. La scossa, durata 45 secondi, è stata avvertita, oltre che nelle isole ...

Forte terremoto in Grecia. Una scossa di magnitudo 7 è stata registrata al largo dell'isola di Samos, nel Mar Egeo. E' stato l'istituto geofisico Usgs a renderlo subito noto. I sismografi hanno ...