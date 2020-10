Roma | blitz delle attiviste al consultorio di Via Spencer | “Va riaperto | stop ai rinvii”

Leggi su dire

(Di venerdì 30 ottobre 2020) ROMA – Blitz di una ventina di attiviste del Coordinamento delle assemblee dei consultori delle donne e delle libere soggettività del Lazio e di Non Una Di Meno al consultorio di via Spencer 282 a Roma, chiuso da circa un anno per lavori idraulici e di ristrutturazione. Le attiviste sono entrate stamattina nei locali del consultorio e hanno incontrato il responsabile dei lavori: “Ci ha fatto sapere che il 9 novembre sono previsti consegna e collaudo, non la riapertura– fa sapere all’Agenzia di Stampa Dire Graziella Bastelli del Coordinamento- L’appuntamento di oggi è stato una provocazione fatta per evidenziare questo continuo rimandare l’apertura di un consultorio che è pronto ormai da diversi mesi. Gli staremo col fiato sul collo“.