L’ospedale di Bergamo è in attesa (Di venerdì 30 ottobre 2020) Siamo andati nel posto che fu l'epicentro mondiale della pandemia, dove la seconda ondata sembra meno forte e dove ci sono molte competenze in più e qualche energia in meno Leggi su ilpost (Di venerdì 30 ottobre 2020) Siamo andati nel posto che fu l'epicentro mondiale della pandemia, dove la seconda ondata sembra meno forte e dove ci sono molte competenze in più e qualche energia in meno

