Live X Factor 14: prima puntata dedicata agli inediti (Di venerdì 30 ottobre 2020) Diversamente da come siamo sempre stati abituati nelle precedenti edizioni, la prima puntata degli X Factor 2020 è stata dedicata totalmente agli inediti. Ciascuno dei 12 talenti saliti sul palco ha portato il suo cavallo di battaglia. Andiamo a vedere cosa è successo durante questa prima puntata dei Live di X Factor 14. Si entra nel vivo del talent targato Sky. Il format del programma è totalmente cambiato, ma quello che resta invariato è la qualità delle performance e dello show. Alessandro Cattelan storico conduttore di X Factor, in apertura di programma su è esibito insieme ai 12 talenti in una performance super pop. Cattelan ha esordito ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 30 ottobre 2020) Diversamente da come siamo sempre stati abituati nelle precedenti edizioni, ladegli X2020 è statatotalmente. Ciascuno dei 12 talenti saliti sul palco ha portato il suo cavallo di batta. Andiamo a vedere cosa è successo durante questadeidi X14. Si entra nel vivo del talent targato Sky. Il format del programma è totalmente cambiato, ma quello che resta invariato è la qualità delle performance e dello show. Alessandro Cattelan storico conduttore di X, in apertura di programma su è esibito insieme ai 12 talenti in una performance super pop. Cattelan ha esordito ...

XFactor_Italia : prepariamoci al primo Live di #XF2020 insieme ai giudici e ai concorrenti con 'X FACTOR 2020 - THE ROAD TO X FACTOR… - XFactor_Italia : .@stazzitta vi dà il benvenuto a Hot Factor per commentare il primo Live Show con i giudici #XF2020 - IlContiAndrea : X Factor 2020 rischia sul primo Live e punta già tutto sugli inediti. Emma ed Hell Raton partono favoriti: ecco per… - ArzzielMarcena : RT @XFactor_Italia: .@stazzitta vi dà il benvenuto a Hot Factor per commentare il primo Live Show con i giudici #XF2020 - zazoomblog : X Factor 2020 primo Live Show in diretta – Eda Marì e i Manitoba al ballottaggio - #Factor #primo #diretta… -