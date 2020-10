IIS Ferrari | quel calendario fermo a… marzo | Palma | “Un tempo sospeso”

(Di venerdì 30 ottobre 2020)di lettura: 2 minutiBattipaglia (Sa) – Ad imperitura memoria: al pari degli orologi cristallizzati sui momenti della strage della stazione di piazza Bologna o dello scoppio dell’aereo di Enrico Mattei, a Battipaglia v’è un…in un’aula scolasticasul mese di“ai giorni in cui cercavamo ancora di capire” dice amara Daniela, dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore Enzo. Spiega: “Stiamo facendo la ricognizione del materiale da trasferire alla sede centrale, dal plesso succursale, che non aprirà più fino a che non ne sarà rilasciato il certificato di agibilità. Già l’operazione in sé risulta avvilente per la ...

Ultime Notizie dalla rete : IIS Ferrari

Ancora una settimana poi con il vecchio sistema per l'Iis Einaudi di Chiari, che già aveva settimane alternate in presenza e in dad per i non residenti a Chiari, mentre era in presenza per i residenti ...