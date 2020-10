Grande fratello vip 5 | stasera l’ingresso di Brosio e un faccia a faccia in casa Goria

Leggi su tvblog

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Tornal’appuntamento con ilvip 5 che veleggia ormai attorno al 20% di share in un andamento della prima serata di Canale 5 piuttosto altalenante e difficile, basta vedere il risultato di ieri sera del gioco a quiz Chi vuol essere milionario condotto da Gerry Scotti, che una volta faceva sfracelli in termini di ascolti, mentre adesso pare lui sfracellarsi di fronte al muro dell’Auditel. Con questi chiari di luna sempre più ovvia la decisione di Canale 5 di allungare ilvip che oltre a dare ossigeno a due serate alla settimana, da tanta carne da mettere al fuoco nelle sue trasmissioni del day time, che siano targate Barbara D’Urso oppure che siano targate Silvia Toffanin. Insomma in tutto questo il...