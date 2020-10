Bimba ingerisce la droga della mamma | affidata a comunità di recupero

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Unadi 22 mesi ha ingerito una quantità di cocainamadre finendo in Pronto Soccorso: la donna è stata denunciata.di 2 annicocainamadre e finisce in ospedale su Notizie.it.

LaFionda2020 : Ha ragione chi vuole abolire la legge sull'affido condiviso. Si torni all'affido esclusivo alle madri, subito! Sarà… - s__russo : RT @Adnkronos: Bimba ingerisce cocaina e cannabis dimenticate dalla madre - Adnkronos : Bimba ingerisce cocaina e cannabis dimenticate dalla madre - tgvenetonews : #Schio #Vicenza Bimba di due anni ingerisce cocaina dimenticata dalla madre, la piccola è salva la donna è stata de… - GiornaleVicenza : Vicenda choc nell'Alto #Vicentino: la donna è stata denunciata -

Ultime Notizie dalla rete : Bimba ingerisce

Una bimba di poco meno di due anni è stata portata in ospedale dopo aver ingerito droga. I militari della Stazione di Malo, in provincia di Vicenza, hanno portato a termine un’attività investigativa ...La piccola di poco pi di un anno e mezzo è stata ricoverata in ospedale per aver ingerito la droga dimenticata dalla mamma sul tavolo della cucina.