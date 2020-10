Attacco a Nizza, Lamorgese: “Basta con le polemiche”. Poi l’attacco a Salvini: “Con i decreti Sicurezza più insicurezza” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Attacco a Nizza, la conferenza stampa di Luciana Lamorgese: “Il soggetto non era stato segnalato”. La ministra Luciana Lamorgese ha parlato della vicenda di Nizza e ha risposto alle polemiche legate al fatto che il killer di Nizza è arrivato in Europa con uno sbarco autonomo avvenuto a Lampedusa. Attacco a Nizza, Lamorgese: “Il tunisino non era stato segnalato dalle autorità tunisine” “Il tunisino che ha assassinato tre persone a Nizza non era stato segnalato né dalle autorità tunisine né dall’intelligence. Il tunisino è entrato a Lampedusa tramite uno sbarco autonomo lo scorso 20 settembre. Il 9 ottobre è stato destinatario ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 30 ottobre 2020), la conferenza stampa di Luciana: “Il soggetto non era stato segnalato”. La ministra Lucianaha parlato della vicenda die ha risposto alle polemiche legate al fatto che il killer diè arrivato in Europa con uno sbarco autonomo avvenuto a Lampedusa.: “Il tunisino non era stato segnalato dalle autorità tunisine” “Il tunisino che ha assassinato tre persone anon era stato segnalato né dalle autorità tunisine né dall’intelligence. Il tunisino è entrato a Lampedusa tramite uno sbarco autonomo lo scorso 20 settembre. Il 9 ottobre è stato destinatario ...

