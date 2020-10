“After” | nei nuovi capitoli non ci sarà Dylan Sprouse

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 30 ottobre 2020) L’annuncio dell’attore su Instagram Da alcune settimane, sono iniziate le riprese del terzo e anche del quarto capitolo della saga di “After“. Il film è tratto dai libri della giovane autrice Anna Todd. La produzione, a causa della pandemia si è dovuta spostare dagli States alla Bulgaria e per questo ci sono stati diversi cambiamenti nel cast. I più attenti avevano notato l’assenza diche ha vestito i panni, nel sequel del primo film di Trevor. Visualizza questo post su Instagram Appreciating all the love and support from the US After fans for Trevor. While I won’t be filming the later movies in the series I hope you enjoy his portrayal in this and continue to support the stories and Hessa had an utter blast shooting this with the amazing cast ...