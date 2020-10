Vaccino, Magrini: possibile a gennaio-febbraio per soggetti a rischio (Di giovedì 29 ottobre 2020) (Teleborsa) – Il Vaccino per il Covid “si potrebbe avere in uso clinico, cioè a disposizione dei soggetti a rischio a gennaio – febbraio”. Così Nicola Magrini, Direttore Generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) a Radio 24. “Come Agenzia regolatoria europea siamo inattesa dei dati clinici, se arrivano a fine novembre serve una osservazione attenta, siamo in condizione di grande corsa ma anche di valutazione seria. Ci sono 6 vaccini in fase di sviluppo clinico, avremo i dati degli studi clinici tra fine anno e inizio dell’anno prossimo di tre vaccini che viaggiano insieme come prima velocità e ulteriori tre nel primo semestre del prossimo anno, una situazione di rapida evoluzione che però non può ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 29 ottobre 2020) (Teleborsa) – Ilper il Covid “si potrebbe avere in uso clinico, cioè a disposizione dei”. Così Nicola, Direttore Generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) a Radio 24. “Come Agenzia regolatoria europea siamo inattesa dei dati clinici, se arrivano a fine novembre serve una osservazione attenta, siamo in condizione di grande corsa ma anche di valutazione seria. Ci sono 6 vaccini in fase di sviluppo clinico, avremo i dati degli studi clinici tra fine anno e inizio dell’anno prossimo di tre vaccini che viaggiano insieme come prima velocità e ulteriori tre nel primo semestre del prossimo anno, una situazione di rapida evoluzione che però non può ...

RaiNews : 'Ci sono 6 vaccini in fase di sviluppo clinico', dice il direttore dell'Aifa #coronavirus - ilpopolano : Blog Post: AIFA MAGRINI: VACCINO A FEBBRAIO - - MSator : RT @antonio_bordin: #Magrini ( #Aifa ) sulle cure #COVID19 : - NO alla clorochina - remdesivir solo per pochi (se lo sono fatti soffiare tu… - Annamar35486740 : RT @antonio_bordin: #Magrini ( #Aifa ) sulle cure #COVID19 : - NO alla clorochina - remdesivir solo per pochi (se lo sono fatti soffiare tu… - miagmarsuren : RT @antonio_bordin: #Magrini ( #Aifa ) sulle cure #COVID19 : - NO alla clorochina - remdesivir solo per pochi (se lo sono fatti soffiare tu… -