Terrorismo, solo il dialogo tra civiltà può prosciugare i pozzi dell'odio (Di giovedì 29 ottobre 2020) Forse dovremmo cominciare a domandarci cosa vogliano i terroristi. Più esecrandi diventano i loro atti più fondamentale appare capirne il motivo. Come escludere che vogliano farci cedere all'idea che i rapporti tra comunità siano regolati dalla terza legge della dinamica, e cioè che "ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria". Io temo sia proprio questo che vogliono i terroristi e i loro "cattivi maestri". I terroristi e i loro promotori vogliono avvolgerci nel loro gorgo di odio e violenza. Per prima cosa dunque dobbiamo capire: perché? Per islamizzarci? O perché vogliono impossessarsi in modo efferato dell'islam facendone una bandiera nera da lanciare contro di noi. Possiamo facilmente arrivare a immaginare a quale "noi" vogliano dichiarare guerra i cattivi maestri e i possibili ...

