Mauro Corona a L’Assedio: “Mi manca Bianca Berlinguer. Avrei voluto chiederle scusa in trasmissione ma non mi è stato possibile” (Di giovedì 29 ottobre 2020) “Mi manca il programma, mi ero affezionato a Bianca Berlinguer. Era un lavoro a cui tenevo e tengo ancora”. Lo ha raccontato Mauro Corona ospite di Daria Bignardi a “L’Assedio”, in onda mercoledì 28 ottobre in prima serata sul Nove, parlando dell’allontanamento da CartaBianca dopo le offese a Bianca Berlinguer. “ Nonostante le cadute di stile, le cafonate, sono una persona onesta per cui Avrei voluto almeno una possibilità per poter chiedere scusa il martedì in quella trasmissione che è stata il luogo del misfatto. Purtroppo non mi è stato possibile, mi bastava almeno una possibilità ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) “Miil programma, mi ero affezionato a. Era un lavoro a cui tenevo e tengo ancora”. Lo ha raccontatoospite di Daria Bignardi a “L’Assedio”, in onda mercoledì 28 ottobre in prima serata sul Nove, parlando dell’allontanamento da Cartadopo le offese a. “ Nonostante le cadute di stile, le cafonate, sono una persona onesta per cuialmeno una possibilità per poter chiedereil martedì in quellache è stata il luogo del misfatto. Purtroppo non mi èpossibile, mi bastava almeno una possibilità ...

clikservernet : Mauro Corona a L’Assedio: “Mi manca Bianca Berlinguer. Avrei voluto chiederle scusa in trasmissione ma non mi è sta… - Noovyis : (Mauro Corona a L’Assedio: “Mi manca Bianca Berlinguer. Avrei voluto chiederle scusa in trasmissione ma non mi è st… - SerieTvserie : Mauro Corona: “Mi manca CartaBianca, ero affezionato a Bianca Berlinguer” - carpi_ale : RT @GiusCandela: Mauro Corona si è scusato più volte, si può semplicemente andare oltre e permettergli di tornare a #cartabianca. Il veto d… - carmenzeo : RT @GiusCandela: Mauro Corona si è scusato più volte, si può semplicemente andare oltre e permettergli di tornare a #cartabianca. Il veto d… -

Ultime Notizie dalla rete : Mauro Corona Mauro Corona torna in tv da Daria Bignardi: “Ci tenevo e ci tengo ancora” Il Fatto Quotidiano CORONAVIRUS: Ipotesi CHIUSURA REGIONI. GALLI lancia l'ALLARME e spiega come evitarlo

L'INFETTIVOLOGO Galli pensa a soluzioni per evitare LOCKDOWN Record su Record. Ogni giorno che passa la soglia dei contagi, delle precedenti 24 ore, viene surclassata. Nell'ultimo ...

Perugia, Coronavirus: chiesa del Gesù chiusa al culto e quarantena per Don Mauro a contatto col cardinale Bassetti

La quarantena è scattata -secondo quanto si apprende nella giornata di oggi giovedì 29 ottobre - anche per il rettore don Mauro Angelini. Il nuovo incarico di don Mauro era stato ufficializzato ...

L'INFETTIVOLOGO Galli pensa a soluzioni per evitare LOCKDOWN Record su Record. Ogni giorno che passa la soglia dei contagi, delle precedenti 24 ore, viene surclassata. Nell'ultimo ...La quarantena è scattata -secondo quanto si apprende nella giornata di oggi giovedì 29 ottobre - anche per il rettore don Mauro Angelini. Il nuovo incarico di don Mauro era stato ufficializzato ...