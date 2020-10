Il post partita di Real Sociedad-Napoli per Gattuso (Di venerdì 30 ottobre 2020) Vittoria importante per il cammino europeo del Napoli. Gattuso è intervenuto ai microfoni nel post partita di Real Sociedad-Napoli per commentare la partita dei partenopei. Ricordiamo che il match è terminato 0-1 grazie alla rete di Politano nella ripresa. Le parole di Gattuso nel post partita di Real Sociedad-Napoli Vittoria da dedicare ai sessant’anni di Maradona “Sì, vittoria dedicata al più grande giocatore di tutti i tempi. Questa è stata una gara di Champions League, non di Europa League. Potevamo giocare meglio, ma loro sono stati bravi a cambiare la loro strategia abituale, oggi ci ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 30 ottobre 2020) Vittoria importante per il cammino europeo delè intervenuto ai microfoni neldiper commentare ladei partenopei. Ricordiamo che il match è terminato 0-1 grazie alla rete di Politano nella ripresa. Le parole dineldiVittoria da dedicare ai sessant’anni di Maradona “Sì, vittoria dedicata al più grande giocatore di tutti i tempi. Questa è stata una gara di Champions League, non di Europa League. Potevamo giocare meglio, ma loro sono stati bravi a cambiare la loro strategia abituale, oggi ci ...

MilanTV : Pronti per il post partita di #MilanSpartaPraga ? La squadra di #Pioli entra nella storia...ne parliamo tra pochiss… - JuventusTV : ?? Siamo LIVE con il post-partita di #DynamoJuve ?? Con noi, Moreno #Torricelli ???? LIVE QUI ??… - OfficialSSLazio : #UCL #LazioBVB ?? #LuizFelipe in conferenza stampa: 'Notte indimenticabile, vittoria importantissima' ??… - _firepunch : RT @marco_rogerio_: #Dybala è l'alibi degli incompetenti! Post partita #JuveBarça Non ho voglia di inserire una descrizione. Leggete, com… - lccatt : RT @DiMarzio: #RealSociedadNapoli, di #Politano il gol decisivo. E nel post partita parla anche del suo passato all'#Inter -