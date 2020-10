Il piano dell’UE contro la seconda ondata: verso un lockdown europeo (Di giovedì 29 ottobre 2020) L’Europa deve agire insieme e unita nella lotta al coronavirus. È questo il messaggio lanciato alla vigilia del vertice UE in videoconferenza da Ursula von der Leyen, lasciando spazio ad un possibile lockdown esteso e sincronizzato a livello europeo per frenare l’inarrestabile crescita della curva dei contagi. È ormai sotto gli occhi di tutti il fatto che i Paesi europei si stiano dimostrando non in grado di gestire e limitare la seconda ondata di coronavirus. Agire è quanto mai urgente, soprattutto sul fronte dell’effettuazione di tamponi, dell’ideazione di nuove misure di contenimento, il tutto mentre ci si prepara a una distribuzione efficace del vaccino, una volta pronto. Con le sue dichiarazioni di mercoledì il presidente ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 29 ottobre 2020) L’Europa deve agire insieme e unita nella lotta al coronavirus. È questo il messaggio lanciato alla vigilia del vertice UE in videoconferenza da Ursula von der Leyen, lasciando spazio ad un possibileesteso e sincronizzato a livelloper frenare l’inarrestabile crescita della curva dei contagi. È ormai sotto gli occhi di tutti il fatto che i Paesi europei si stiano dimostrando non in grado di gestire e limitare ladi coronavirus. Agire è quanto mai urgente, soprattutto sul fronte dell’effettuazione di tamponi, dell’ideazione di nuove misure di contenimento, il tutto mentre ci si prepara a una distribuzione efficace del vaccino, una volta pronto. Con le sue dichiarazioni di mercoledì il presidente ...

vonderleyen : Oggi ???? ha ricevuto €10 miliardi in prestiti nel quadro del piano UE SURE, a supporto di regimi nazionali di riduzi… - liyan1960 : RT @vonderleyen: Oggi ???? ha ricevuto €10 miliardi in prestiti nel quadro del piano UE SURE, a supporto di regimi nazionali di riduzione del… - SignorAldo : RT @franciungaro: Grazie al lockdown l'#Italia del #digitale è migliorata, ma non basta. L'#Europa corre più veloce. Maggiore la copertura… - gioporce : RT @franciungaro: Grazie al lockdown l'#Italia del #digitale è migliorata, ma non basta. L'#Europa corre più veloce. Maggiore la copertura… - NicoEsp72 : RT @franciungaro: Grazie al lockdown l'#Italia del #digitale è migliorata, ma non basta. L'#Europa corre più veloce. Maggiore la copertura… -