Covid | Mara Maionchi dimessa dall’ospedale | le sue prime parole

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Ieri,è statadall’ospedale dove si trovava ricoverata dopo essere risultata positiva al. Oggi, la produttrice discografica ha pubblicato un post su Instagram ringraziando tutti coloro che le hanno espresso vicinanza e affetto in questi giorni e rassicurando sulle sue condizioni di salute.dall’ospedaleè stataieri dall’ospedale. Risultata positiva al-19, la talent scout era ricoverata dallo scorso 23 ottobre. Fortunatamente, le sue condizioni non erano gravi. A dare l’annuncio delle dimissioni dal nosocomio è stato Alberto Salerno, suo marito: “...

PAVIA. L'Ats (ex Asl) cerca alberghi sanitari per garantire la quarantena a chi ha necessità di isolarsi ma non ha spazio in cui farlo. "Alla luce dell'aumento esponenziale dei contagi - spiega l'Ats ...