Attacco a Nizza, una donna decapitata nella basilica di Notre-Dame: preso l’attentatore. Almeno 3 morti e diversi feriti (Di giovedì 29 ottobre 2020) La polizia francese ha neutralizzato un uomo che ha ucciso questa mattina Almeno tre persone e ne ha ferite diverse nella basilica di Notre-Dame a Nizza. Secondo il sindaco di Nizza, Christian Estrosi, l’Attacco all’arma bianca: «Lascia supporre che si sia trattato di un attentato terroristico». Secondo il quotidiano locale Nice Matin, le tre vittime sono un uomo di 70 e due donne. October 29, 2020 In un primo momento la stampa locale aveva riferito che l’uomo era stato decapitato nella chiesa, ma un funzionario di polizia ha chiarito poi sia stata la donna quella decapitata dall’attentatore. L’uomo sarebbe stato sgozzato dall’attentatore, secondo ... Leggi su open.online (Di giovedì 29 ottobre 2020) La polizia francese ha neutralizzato un uomo che ha ucciso questa mattinatre persone e ne ha ferite diversedi. Secondo il sindaco di, Christian Estrosi, l’all’arma bianca: «Lascia supporre che si sia trattato di un attentato terroristico». Secondo il quotidiano locale Nice Matin, le tre vittime sono un uomo di 70 e due donne. October 29, 2020 In un primo momento la stampa locale aveva riferito che l’uomo era stato decapitatochiesa, ma un funzionario di polizia ha chiarito poi sia stata laquelladall’attentatore. L’uomo sarebbe stato sgozzato dall’attentatore, secondo ...

GiuseppeConteIT : Il vile attacco che si è consumato a Nizza non scalfisce il fronte comune a difesa dei valori di libertà e pace. Le… - Agenzia_Ansa : Secondo il sindaco di #Nizza, Christian Estrosi, 'non c'è alcun dubbio sulla natura dell'attacco'. 'L'autore dell… - Agenzia_Ansa : Attacco vicino Notre-Dame #Nizza, 'almeno due morti' - LA DIRETTA #ANSA - iolanda_pitti : RT @AntonioSocci1: Nizza, attacco in una chiesa: tre morti e un ferito grave. Una vittima è stata decapitata - loredanaluzi17 : RT @BlitzTVit: Torna la paura in Francia: attacco terroristico nella cattedrale di Notre-Dame a Nizza, ci sono morti e feriti. Le prime imm… -