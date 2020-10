Atp Nur Sultan 2020: programma e orari quarti venerdì 30 ottobre (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di venerdì 30 ottobre, per quanto riguarda il torneo Atp 250 di Nur Sultan 2020. Nessun italiano rimasto in corsa nei quarti di finale del torneo kazako che si prospettano come entusiasmanti. Ad aprire il programma c’è Francis Tiafoe che se la vedrà con Gerasimov, di seguito l’ordine di gioco e i campi di riferimento. CENTRE COURT dalle ore 07.00 – Gerasimov vs Tiafoe non prima delle ore 08.30 (7) Paul vs (4) Millman a seguire – (3) Mannarino vs (PR) McDonald non prima delle ore 13.00 – (1) Paire o Kukushkin vs (Q) Ruusuvuori Leggi su sportface (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il, glie l’ordine di gioco di venerdì 30, per quanto riguarda il torneo Atp 250 di Nur. Nessun italiano rimasto in corsa neidi finale del torneo kazako che si prospettano come entusiasmanti. Ad aprire ilc’è Francis Tiafoe che se la vedrà con Gerasimov, di seguito l’ordine di gioco e i campi di riferimento. CENTRE COURT dalle ore 07.00 – Gerasimov vs Tiafoe non prima delle ore 08.30 (7) Paul vs (4) Millman a seguire – (3) Mannarino vs (PR) McDonald non prima delle ore 13.00 – (1) Paire o Kukushkin vs (Q) Ruusuvuori

Ultime Notizie dalla rete : Atp Nur ATP Nur Sultan: I risultati completi del Secondo Turno. Si ferma Andreas Seppi LiveTennis.it Astana Open, Seppi si ferma al secondo turno

NUR SULTAN - L'avventura di Andreas Seppi nell'Astana Open, nuovo Atp 250 con 273.345 dollari di montepremi di scena sul veloce indoor di Nur-Sultan in Kazakhstan, si ferma al secondo turno. Il tennis ...

Atp Nur Sultan 2020, Seppi sconfitto in tre set e in rimonta da McDonald

Andreas Seppi è stato sconfitto in tre set e in rimonta al torneo Atp Nur-Sultan 2020 in Kazakistan dall’americano Mackenzie McDonald. Il tennista altoatesino era partito bene, ma pian piano si è spen ...

