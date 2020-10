Mercato Juventus, nuova ipotesi: via Bonucci per il difensore della Roma (Di mercoledì 28 ottobre 2020) MANCINI Juventus – Leonardi Bonucci sarebbe ai titoli di coda con la Juventus. Il rendimento sempre più insufficiente del vicecapitano e il recente infortunio hanno convinto la dirigenza a correre ai ripari. De Ligt e Demiral rappresentano le certezze del futuro, ma un top club non può prescindere anche da un terzo difensore di grande affidabilità. Con Chiellini prossimo al ritiro, anche il regista difensivo potrebbe far calare definitivamente il sipario sulla sua esperienza in bianconero. Sarebbe il tramonto definitivo della BBC. Mercato Juventus, Mancini a Torino Secondo quanto riportato da calcioMercatoweb.it, la Juve ha individuato in Mancini della Roma il suo sostituto. Vorrebbe ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 28 ottobre 2020) MANCINI– Leonardisarebbe ai titoli di coda con la. Il rendimento sempre più insufficiente del vicecapitano e il recente infortunio hanno convinto la dirigenza a correre ai ripari. De Ligt e Demiral rappresentano le certezze del futuro, ma un top club non può prescindere anche da un terzodi grande affidabilità. Con Chiellini prossimo al ritiro, anche il regista difensivo potrebbe far calare definitivamente il sipario sulla sua esperienza in bianconero. Sarebbe il tramonto definitivoBBC., Mancini a Torino Secondo quanto riportato da calcioweb.it, la Juve ha individuato in Manciniil suo sostituto. Vorrebbe ...

calciomercatoit : ?? Tutto su #JuventusBarcellona: dal mercato alle formazioni fino a dove vederla in TV - Nickgarzy96 : Un giocatore per cui la #Juventus dovrebbe avere più di qualche rimpianto è Ferran #Torres del #City. Pagato niente… - RobertoVettora3 : @strongz @stevevicrn È l'allenatore che ha avuto più mezzi a disposizione, sinceramente lo scorso anno la Juventus… - matthijs_pog : @SpudFNVPN Perché non scommetti un po con il mercato, tipo con Pogba alla Juventus dato a 3euro - radiobianconera : Oggi nel corso di #StileJuventus è intervenuta la vicedirettrice del @mundodeportivo @criscubero . Il super match d… -