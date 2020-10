Lo show degli scienziati non ci ha reso migliori né più informati | solo tifosi

Leggi su wired

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Sembra la formazione di una squadra di calcio, di quelle che si tramandano nella memoria fra canzoni e citazioni: Crisanti in porta, Capua, Pregliasco, Burioni, Lopalco in difesa, Ricciardi, Brusaferro, Rezza a presidiare il muro di centrocampo. In attacco: Galli, Bassetti e Zangrillo. Non a caso qualche mese fa spuntò fuori anche un album delle figurine, ovviamente fasullo. Ma c’è poco da scherzare: si tratta di immunologi, virologi ed esperti rispettati, con cariche importanti in ospedali o istituti italiani ed esteri, in gran parte dei casi noti per il loro lavoro scientifico oltre che clinico. In questi mesi hanno costruito il nostro distopico immaginario. Nonperché ci hanno insegnato le pratiche quotidiane di igiene e cautela ma perché ciascuno di loro, senza risparmiare apparizioni, ospitate, collegamenti, interviste a ogni ...