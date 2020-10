Il Collegio, il via al reality: location, studenti e insegnanti (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Anche quest’anno è ripartita la nuova stagione de “Il Collegio”. Il docu-reality targato Rai è ormai alla sua quinta stagione, visto l’enorme successo che ha riscosso negli anni precedenti. Come nelle altre stagioni, un gruppo di ragazzi deve trascorrere un periodo di tempo lungo un mese a studiare, all’interno di un Collegio e sotto la supervisione degli insegnanti. Il convitto, come sappiamo, è ambientato negli Sessanta: niente cellulare, regole ferree e tanta disciplina. Ieri sera, martedì 27 ottobre 2020, è tornato su Raidue “Il Collegio”. Il reality show più visto dal giovani, con il 60% di share tra i ragazzi dagli 11 ai 14 anni, presenta tante novità. Innanzitutto il cambio di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Anche quest’anno è ripartita la nuova stagione de “Il”. Il docu-targato Rai è ormai alla sua quinta stagione, visto l’enorme successo che ha riscosso negli anni precedenti. Come nelle altre stagioni, un gruppo di ragazzi deve trascorrere un periodo di tempo lungo un mese a studiare, all’interno di une sotto la supervisione degli. Il convitto, come sappiamo, è ambientato negli Sessanta: niente cellulare, regole ferree e tanta disciplina. Ieri sera, martedì 27 ottobre 2020, è tornato su Raidue “Il”. Ilshow più visto dal giovani, con il 60% di share tra i ragazzi dagli 11 ai 14 anni, presenta tante novità. Innanzitutto il cambio di ...

simonabastiani : Il Collegio 5. Ecco chi sono gli alunni dell’edizione 1992 e quali sono i loro profili social - melastasso : ma mandatela via #collegio #collegio5 - aaamnts : “cosa vuole fare nella vita signorina?” “chiara ferragni” WKWMDJEN TOGLIETEMI VIA IL COLLEGIO - GrazerxW : mi sto guardando il collegio (ovviamente solo per ridere per le cazzate che dicono) via al trash #collegio - _bloodsangel : RT @amaricord: Il Collegio che inizia con Mario Tricca che gioca a calcio e dice 'già è tanto se non mi sono fratturato una gamba' VOLO VIA… -