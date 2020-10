Cristiano Ronaldo ancora positivo: “Sono una belva in gabbia” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il portoghese è ancora positivo al Covid 19 Questa sera, 28 ottobre, la Juventus di Andrea Pirlo affronterà, per la seconda giornata di Champions League il Barcellona. Una sfida di cartello che però non vedrà in campo la stella portoghese, Cristiano Ronaldo. L’attaccante il 13 ottobre, dopo gli impegni con la Nazionale, è risultato positivo al Covid e l’ultimo tampone ha confermato ancora la positività. Il giocatore dovrà rimanere in isolamento e saltare l’importante match contro i blaugrana e Lionel Messi. Leggi anche: La sorella di Cristiano Ronaldo: “La pandemia è la più grande frode mai vista” Visualizza questo post su ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il portoghese èal Covid 19 Questa sera, 28 ottobre, la Juventus di Andrea Pirlo affronterà, per la seconda giornata di Champions League il Barcellona. Una sfida di cartello che però non vedrà in campo la stella portoghese,. L’attaccante il 13 ottobre, dopo gli impegni con la Nazionale, è risultatoal Covid e l’ultimo tampone ha confermatola positività. Il giocatore dovrà rimanere in isolamento e saltare l’importante match contro i blaugrana e Lionel Messi. Leggi anche: La sorella di: “La pandemia è la più grande frode mai vista” Visualizza questo post su ...

bbchausa : Ana sa ran za a fafata tsakanin Cristiano Ronaldo da Messi ranar Laraba a gasar Champions League. - Gazzetta_it : #CristianoRonaldo ancora positivo al #Covid: salta il Barcellona - GoalItalia : #JuveBarca non avrà Cristiano Ronaldo ? Niente da fare per CR7 [@romeoagresti] - TMit_news : Stasera Cristiano Ronaldo non sarà della partita e non potrà tentare la scalata ????? della classifica dei marcatori… - Trapattonni : @ScreenMix È la principessa del re portoghese Cristiano Ronaldo @Cristiano ?? -