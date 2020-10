Covid Liguria, 926 contagi ma boom di guariti con il tampone "singolo" (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La Ancora una giornata con un alto numero di positivi al Covid-19 in Liguria : nelle ultime 2 ore i nuovi casi registrati dalla Regione sono 926, gli attualmente positivi salgono così a 12.311, 192 ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La Ancora una giornata con un alto numero di positivi al-19 in: nelle ultime 2 ore i nuovi casi registrati dalla Regione sono 926, gli attualmente positivi salgono così a 12.311, 192 ...

Agenzia_Ansa : A #Genova entrerà in vigore questa sera, la nuova #ordinanza anti-contagi del sindaco Marco #Bucci che impone dal… - GiovanniToti : Ecco cosa prevede la nuova ordinanza che entrerà in vigore alle 12 di domani, con ulteriori misure valide in tutta… - Agenzia_Ansa : #covid #Coprifuoco e #strade chiuse, la stretta delle #Regioni. In #Campania #Arzano #zonarossa. A #Roma,#Bari… - riviera24 : Aumento casi Covid, Traverso (Siap): «Il fallimento di Alisa colpisce anche i poliziotti abbandonati da Regione Lig… - Kottomano : RT @qn_lanazione: Covid Liguria, 926 contagi ma boom di guariti con il tampone 'singolo' #covid #liguria #coronavirus #28ottobre https://t… -