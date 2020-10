Covid, il pediatra: “Non baciate i bimbi, molti restano contagiati così” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Alessandro Nunziati Vincenzo Tipo, pediatra presso l’ospedale Santobono di Napoli lancia una raccomandazione: Non baciate i vostri banbini. Sono in forte crescita i casi di Covid19 tra i bambini, dai neonati fino a 15 anni. La metà dei bimbi positivi va da zero a 3 mesi. Positivi bimbi fino a 3 mesi, i sintomi. Come riporta fanpage.it, … Covid, il pediatra: “Non baciate i bimbi, molti restano contagiati così” Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Alessandro Nunziati Vincenzo Tipo,presso l’ospedale Santobono di Napoli lancia una raccomandazione: Noni vostri banbini. Sono in forte crescita i casi di19 tra i bambini, dai neonati fino a 15 anni. La metà deipositivi va da zero a 3 mesi. Positivifino a 3 mesi, i sintomi. Come riporta fanpage.it, …, il: “Noncosì” Impronta Unika.

