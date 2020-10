Calciomercato Genoa, dalla Spagna: Pato vicino all’accordo con i rossoblu (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Clamorosa indiscrezione dalla Spagna: l’ex attaccante del Milan, Pato, sarebbe vicino al ritorno in Serie A al Genoa Clamorosa indiscrezione di mercato in arrivo dalla Spagna. Secondo quanto riportato dal portale Don Balon, sarebbe ad un passo l’accordo tra il Genoa e Alexandre Pato, ex attaccente del Milan. Pato, al momento svincolato, sarebbe dunque vicino al ritorno in Serie A secondo quanto riportato dal sito spagnolo. L’attaccante brasiliano classe 1989 aveva fatto faville nei suoi primi anni al Milan, condizionato però dai troppi infortuni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Clamorosa indiscrezione: l’ex attaccante del Milan,, sarebbeal ritorno in Serie A alClamorosa indiscrezione di mercato in arrivo. Secondo quanto riportato dal portale Don Balon, sarebbe ad un passo l’accordo tra ile Alexandre, ex attaccente del Milan., al momento svincolato, sarebbe dunqueal ritorno in Serie A secondo quanto riportato dal sito spagnolo. L’attaccante brasiliano classe 1989 aveva fatto faville nei suoi primi anni al Milan, condizionato però dai troppi infortuni. Leggi su Calcionews24.com

samuele_ragusa8 : Indiscrezione dalla Spagna ?????? Il Genoa sarebbe vicino a riportare in italia l'attaccante ex Milan Alexandre Pato… - sportli26181512 : Genoa-Catanzaro: le formazioni ufficiali. Giocano Marchetti e Criscito: Scatterà alle 17 in punto, sul prato verde… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ? Da Barak ai rientri di #Napoli e #Genoa: sette buone notizie per la prossima ? - SOSFanta : ? Da Barak ai rientri di #Napoli e #Genoa: sette buone notizie per la prossima ? - sportli26181512 : Coppa Italia: alle 14 LIVE Torino-Lecce, poi il Cagliari. Oggi 12 partite, tocca a Genoa, Fiorentina e Verona: Dopo… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Genoa Calciomercato Genoa, nostalgia dell’Italia: può tornare l’ex Milan CalcioMercato.it Calciomercato Genoa, dalla Spagna: Pato vicino all’accordo con i rossoblu

Clamorosa indiscrezione di mercato in arrivo dalla Spagna. Secondo quanto riportato dal portale Don Balon, sarebbe ad un passo l’accordo tra il Genoa e Alexandre Pato, ex attaccente del Milan. Pato, ...

Roma, Karsdorp: 'Ecco perché ho rifiutato Genoa e Atalanta. Non sono più lo stesso di prima'

Rick Karsdorp si prepara alla conferma nell’undici iniziale per la sfida di domani sera contro il Cska Sofia. Ecco le sue parole in conferenza In estate sembravi ...

Clamorosa indiscrezione di mercato in arrivo dalla Spagna. Secondo quanto riportato dal portale Don Balon, sarebbe ad un passo l’accordo tra il Genoa e Alexandre Pato, ex attaccente del Milan. Pato, ...Rick Karsdorp si prepara alla conferma nell’undici iniziale per la sfida di domani sera contro il Cska Sofia. Ecco le sue parole in conferenza In estate sembravi ...