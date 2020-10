Sul numero di novembre - Muoversi al tempo del Covid-19: follia urbana (Di martedì 27 ottobre 2020) Monopattini elettrici che sfrecciano impunemente sui marciapiedi tra i pedoni, chilometri di piste ciclabili realizzate semplicemente tracciando una striscia sullasfalto, là dove lo spazio fisicamente non cè: le grandi città italiane, da Milano a Torino a Roma, stanno vivendo una fase di trasformazione profonda proprio nel momento meno adatto. Molti sindaci, infatti, hanno fatto della mobilità sostenibile una bandiera: posizione condivisibile, ma che - come sottolinea Quattroruote nel numero di novembre - si scontra con un momento storico nel quale lautomobile è tornata ad assumere un ruolo centrale a causa della pandemia. Così, mentre a Milano sono stati realizzati negli scorsi mesi 21 dei 34 chilometri previsti di piste ciclabili, restringendo le corsie adibite al traffico e penalizzando persino quelle ... Leggi su quattroruote (Di martedì 27 ottobre 2020) Monopattini elettrici che sfrecciano impunemente sui marciapiedi tra i pedoni, chilometri di piste ciclabili realizzate semplicemente tracciando una striscia sullasfalto, là dove lo spazio fisicamente non cè: le grandi città italiane, da Milano a Torino a Roma, stanno vivendo una fase di trasformazione profonda proprio nel momento meno adatto. Molti sindaci, infatti, hanno fatto della mobilità sostenibile una bandiera: posizione condivisibile, ma che - come sottolinea Quattroruote neldi- si scontra con un momento storico nel quale lautomobile è tornata ad assumere un ruolo centrale a causa della pandemia. Così, mentre a Milano sono stati realizzati negli scorsi mesi 21 dei 34 chilometri previsti di piste ciclabili, restringendo le corsie adibite al traffico e penalizzando persino quelle ...

Ultime Notizie dalla rete : Sul numero L’Ancora: sul numero 40 in edicola da giovedì 29 ottobre… L'Ancora Aggiornamento Coronavirus in Emilia Romagna: 1545 casi e 8 morti Nel modenese altri 283 nuovi positivi e 3 deceduti

Eseguiti anche 2.848 test sierologici. Il 94% dei casi attivi con sintomi lievi in isolamento a casa; l'età media nei nuovi positivi è di 43 anni. Sono 53 i guariti e 123 le persone in terapia intensi ...

Covid, altri 41 contagi a Somma Vesuviana. Il sindaco: «Mettete le mascherine»

Altri 41 nuovi contagiati dal Covid a Somma Vesuviana ( Napoli), che hanno portato a 329 il numero dei positivi attivi sul territorio, dove sono stati anche registrati 19 guariti. Lo rende noto ...

