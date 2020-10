Renzi, nuova frecciata a Conte: “Chiusura bar e ristoranti deleteria” (Di martedì 27 ottobre 2020) Renzi attacca nuovamente il Premier Conte sulla chiusura anticipata di ristoranti e bar. Proseguono le frecciatine a distanza, il clima – nelle forze di maggioranza – appare teso. Prosegue la diatriba a distanza fra il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, e il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulla chiusura di bar e ristoranti (per … L'articolo Renzi, nuova frecciata a Conte: “Chiusura bar e ristoranti deleteria” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 27 ottobre 2020)attaccamente il Premiersulla chiusura anticipata die bar. Proseguono le frecciatine a distanza, il clima – nelle forze di maggioranza – appare teso. Prosegue la diatriba a distanza fra il leader di Italia Viva, Matteo, e il Presidente del Consiglio Giuseppesulla chiusura di bar e(per … L'articolo: “Chiusura bar edeleteria” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

