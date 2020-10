Meteo Roma | previsioni per mercoledì 28 ottobre

Leggi su romadailynews

(Di martedì 27 ottobre 2020)per mercoledì 28Sole prevalente al mattino e poi anche nelle ore pomeridiane; in serata il tempo si manterrà stabile con cieli sereni. Temperature comprese tra +9°C e +20°C.Lazio:per mercoledì 28Giornata soleggiata sul litorale, qualche nuvola in più nella parte interna. Situazione analoga nel pomeriggio, mentre durante le ore serali e in nottata aumenteranno gli addensamenti nuvolosi. Temperature comprese tra +8°C e +20°C.Italia:per mercoledì 28Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare ma senza fenomeni di rilievo associati, schiarite più ampie in ...