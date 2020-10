Conte: «Abbiamo cambiato mentalità, meritavamo di vincere» (Di martedì 27 ottobre 2020) Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro lo Shakhtar Donetsk: le sue dichiarazioni Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro lo Shakhtar Donetsk. Le sue parole. MATCH – «Quello che lascia sono sensazioni positive perchè la squadra ha giocato con il giusto intensità e piglio da grande squadra. Non siamo stati fortunatissimi, Abbiamo avuto delle occasioni però penso che Abbiamo fatto una buonissima gara sia nella fase di possesso che di non possesso. Non dimentichiamo che questa è una squadra veloce e tecnica, i ragazzi sono stati bravi. Era una partita che meritavamo di vincere ma siamo sulla strada giusta, Abbiamo la mentalità e la voglia di andarci a ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 ottobre 2020) Antonioha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro lo Shakhtar Donetsk: le sue dichiarazioni Antonioha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro lo Shakhtar Donetsk. Le sue parole. MATCH – «Quello che lascia sono sensazioni positive perchè la squadra ha giocato con il giusto intensità e piglio da grande squadra. Non siamo stati fortunatissimi,avuto delle occasioni però penso chefatto una buonissima gara sia nella fase di possesso che di non possesso. Non dimentichiamo che questa è una squadra veloce e tecnica, i ragazzi sono stati bravi. Era una partita chedima siamo sulla strada giusta,la mentalità e la voglia di andarci a ...

