Clement | “La Lazio resta forte nonostante le assenze Li abbiamo studiati bene”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 27 ottobre 2020) In vista della gara contro ladi domani, il tecnico del Brugge, Philippe, ha parlato della gara che attende i suoi contro i biancocelesti, falcidiati dai casi Covid. Queste le parole di Clemont: “Conosciamo bene tutti i giocatori della. Anche quelli che ora non potrebbero giocare per il Coronavirus. Anche noi in squadra siamo in attesa dei risultati dei tamponi di alcuni giocatori. Spiace per chicontagiato ma con questa situazione dobbiamo conviverci, preparare piani B e altre soluzioni. Io ho visto tre gare della, il mio staff le ha viste tutte e sappiamo come giocano. Li conosciamo benissimo. Penso che i calciatori che giocheranno sapranno sostituire chi mancherà. È pur sempre la. Dobbiamo pensare alla gara e poi ...