Covid | una giornata ai drive-in aspettando il tampone

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 26 ottobre 2020) La fila c’è e si vede. È questa la prima cosa che balza agli occhi arrivando a uno dei drive-in disponibili a Roma per effettuare un tampone naso-faringeo. Da Nord a Sud della capitale la situazione non cambia, le auto sono moltissime e le ore di fila variano dalle 2 alle 12 ore (per chi resiste e non decide di tornare a casa). Ci sono mamme o papà in auto con il figlio a cui il pediatra ha prescritto il tampone per sintomi simili al Covid o perché c’è un compagno in classe che è risultato positivo. Ci sono figli che accompagnano i genitori a cui è stato richiesto un tampone prima di un ricovero ospedaliero per un intervento. C’è chi resta in fila perché deve partire e prendere un aereo.