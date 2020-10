Barbara | è tosto Rita Dalla Chiesa crolla in diretta dalla D' Urso | al Live tutti commossi

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 ottobre 2020)morte di suo padre al successo in tv. Tutto scanditotenacia, che da sempre contraddistingue. Lei, la signora di Forum per sempre, arriva al. Una sorpresa bellissima: il Drive in. ED'manda in onda un filmato strappalacrime. “, ma; stato bellissimo. Grazie!”, diceal rientro in studio. In quei dieci minuti circa c'; tutta la sua vita: emozioni e dolori. Il primo matrimonio e la nascita di Giulia poi la storia d'amore con Fabrizio Frizzi (che ha fatto sognare), la sua morte ...