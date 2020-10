Barbara d’Urso asfalta la marchesa d’Aragona: “Io non parlo più di lei” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Come tutte le domeniche, Live – Non è la d’Urso ci ha regalato grandi soddisfazioni. Uno dei punti più alti della trasmissione di ieri è stato quando Barbara d’Urso ha asfaltato la marchesa d’Aragona, dopo aver saputo di presunti accordi presi dall’agente della marchesa per andare come ospite al programma in onda in prima serata su Canale 5. Il tutto è stato documentato dai video postati tramite l’account ufficiale di Live, dove è stata ripresa buona parte dello scontro tra la conduttrice e la marchesa. Il presunto accordo dell’agente della marchesa d’Aragona con un’autrice di Live – Non è la d’Urso Tutto è cominciato quando la marchesa d’Aragona si ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 26 ottobre 2020) Come tutte le domeniche, Live – Non è la d’Urso ci ha regalato grandi soddisfazioni. Uno dei punti più alti della trasmissione di ieri è stato quandod’Urso hato lad’Aragona, dopo aver saputo di presunti accordi presi dall’agente dellaper andare come ospite al programma in onda in prima serata su Canale 5. Il tutto è stato documentato dai video postati tramite l’account ufficiale di Live, dove è stata ripresa buona parte dello scontro tra la conduttrice e la. Il presunto accordo dell’agente dellad’Aragona con un’autrice di Live – Non è la d’Urso Tutto è cominciato quando lad’Aragona si ...

