Campania, De Luca verso una nuova ordinanza: chiusura delle scuole in vista (Di lunedì 26 ottobre 2020) Vincenzo De Luca, governatore della Campania, ha intenzione di non limitarsi ai procedimenti adottati e ufficializzati solo poche ore fa e attivi da lunedì 26 ottobre, ma intende ritornare sulla vecchia questione legata alle scuole. Il governatore infatti aveva già deciso di chiudere le scuole della regione alcuni giorni fa, puntando fortemente sulla didattica a distanza, incontrando il parere contrario della ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, decisione non condivisa da una parte della cittadinanza. De Luca nelle prossime ore renderà ufficiale l'ordinanza n.85 relativa alla nuova chiusure delle scuole primarie e secondarie, mentre restano aperti gli ...

