Quasi 20mila casi Le terapie intensive oltre quota mille L' Iss | State a casa

(Di sabato 24 ottobre 2020) Andrea Cuomo Ieri altri 19.143 contagi, 5mila solo in Lombardia. Record di tamponi. Report del ministero: "Vicini alla soglia critica, subito misure per ridurre le interazioni" Un nuovo balzo in avanti. E il superamento spavaldo delladel 10 per cento dell'indice di contagio. È il bottino del venerdì che vorremmo definire nero, se non fosse che tutti i giorni sono neri, di questi tempi. Nero come il report dell'Istituto superiore di sanità che piomba all'ora dell'aperitivo: «L'epidemia è in peggioramento, bisogna prendere misure». Amen. Dunque i numeri: 19.143 nuovi contagi,tre volte il record della prima ondata, che fu di 6.557 e si realizzò il 21 marzo. Aumentano di poco i tamponi: 182.032, nuovo record assoluto. La combinazione tra i due dati produce una percentuale di tamponi ...