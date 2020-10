Pjanic punta il dito contro l’ex Sarri: “non aveva fiducia negli uomini e questo mi ha disturbato” (Di sabato 24 ottobre 2020) L’inizio di avventura con il Barcellona non è stato dei migliori per Pjanic, quando chiamato in causa non ha risposto presente. Ancora non è nella migliore condizione e dovrà ambientarsi in un calcio diverso. Il bosniaco ripercorre l’esperienza con la maglia della Juventus e non risparmia qualche frecciata nei confronti dell’ex tecnico Maurizio Sarri. “Quello che ancora adesso mi dispiace è che Sarri non aveva fiducia negli uomini e questo mi ha disturbato – ha spiegato a Tuttosport -. Quando uno si sbaglia nella valutazione delle persone mi dispiace e resta la cosa peggiore, perché ogni giocatore in quello spogliatoio ha sempre dato e darà sempre il massimo per il club e per ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 24 ottobre 2020) L’inizio di avventura con il Barcellona non è stato dei migliori per, quando chiamato in causa non ha risposto presente. Ancora non è nella migliore condizione e dovrà ambientarsi in un calcio diverso. Il bosniaco ripercorre l’esperienza con la maglia della Juventus e non risparmia qualche frecciata nei confronti dell’ex tecnico Maurizio. “Quello che ancora adesso mi dispiace è chenonmi ha disturbato – ha spiegato a Tuttosport -. Quando uno si sbaglia nella valutazione delle persone mi dispiace e resta la cosa peggiore, perché ogni giocatore in quello spogliatoio ha sempre dato e darà sempre il massimo per il club e per ...

CalcioWeb : #Pjanic punta il dito contro l'ex #Sarri: 'non aveva fiducia negli uomini e questo mi ha disturbato' - - loZibbo : Centrocampo Juve: +++ Ramsey (migliore) ++ Cuadrado (al solito) ++ Rabiot (finalmente corsa e recupero in avanti!!!… - chiaremil : @marcopiccari1 Marco sta Juve non costruisce punta sulle individualità . Centrocampo scarso. Arthur non è il pjanic… -