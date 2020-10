LIVE Vuelta a España 2020, Huesca-Sabinanigo in DIRETTA: parte una fuga molto interessante! Ci sono Tim Wellens e Andrea Bagioli (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA ALBA-SESTRIERE 15:04 Questa la composizione dei fuggitivi: Kuss, Bagioli, G.Martin, OLIVEira, Badilati, Power, Donovan, Scotson, Wright, Wellens e Cepeda. 15:02 Gli attaccanti hanno guadagnato un minuto sul gruppo, da notificare la presenza dello statunitense Sepp Kuss, distante solo 44” in classifica generale da Roglic. 15:00 sono in 12 e tra questi ci sono Tim Wellens e il nostro Andrea Bagioli! 14:56 Partita una fuga davvero molto molto interessante. 14:52 Continuano i tentativi ma siamo lungi dall’avere ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA ALBA-SESTRIERE 15:04 Questa la composizione dei fuggitivi: Kuss,, G.Martin, Oira, Badilati, Power, Donovan, Scotson, Wright,e Cepeda. 15:02 Gli attaccanti hanno guadagnato un minuto sul gruppo, da notificare la presenza dello statunitense Sepp Kuss, distante solo 44” in classifica generale da Roglic. 15:00in 12 e tra questi ciTime il nostro! 14:56 Partita unadavverointeressante. 14:52 Continuano i tentativi ma siamo lungi dall’avere ...

