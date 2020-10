Firenze | 15enne suicida | il gesto eccezionale del sindaco

Leggi su viagginews

(Di sabato 24 ottobre 2020) A 15 anni si è gettata nel vuoto ed è mortadopo aver litigato con la mamma per la scuola: la tragedia ha sconvolto. Ha litigato con la mamma, come spesso accadeva, per il suo rendimento scolastico. Dopo la discussione, probabilmente più accesa del solito, è entrata in camera e si è lanciata …