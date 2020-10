Coprifuoco, Conte: «Preoccupa l'aumento di casi, ma dobbiamo scongiurare lockdown generalizzato» (Di sabato 24 ottobre 2020) «dobbiamo scongiurare un secondo lockdown generalizzato, per questo rimaniamo vigili e pronti a intervenire dove necessario. C'è crescente preoccupazione per l'aumento dei... Leggi su ilmattino (Di sabato 24 ottobre 2020) «un secondogeneralizzato, per questo rimaniamo vigili e pronti a intervenire dove necessario. C'è crescente preoccupazione per l'dei...

Coprifuoco alle 18 ma niente lockdown, Conte studia il nuovo Dpcm con ulteriori restrizioni Il Riformista Romizi: "Coprifuoco in centro"

E’ il primo ‘coprifuoco’ che viene dichiarato a Perugia dopo il lockdown ... è poi la data in cui scade l’ultimo Dpcm del presidente del Consiglio Giuseppe Conte). Nell’ordinanza viene comunque ...

Italia verso la zona arancione, pronto lo stop agli spostamenti tra regioni

Il piano: vietare gli spostamenti tra regioni e chiudere le attività non essenziali, ma le scuole resterebbero aperte ...

