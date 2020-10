Ballando con le Stelle, Alessandra Tripoli incinta: “mamma a gennaio” (Di domenica 25 ottobre 2020) La ballerina di Ballando con le Stelle, Alessandra Tripoli, incinta di un maschietto: “Sarò mamma a gennaio di un maschietto”. La famiglia di Ballando con le Stelle 2020 si allarga. La ballerina Alessandra Tripoli che, nella scorsa edizione ha vinto in coppia con Cesare Bocci, è incinta e a gennaio diventerà mamma di un maschietto … L'articolo Ballando con le Stelle, Alessandra Tripoli incinta: “mamma a gennaio” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 25 ottobre 2020) La ballerina dicon ledi un maschietto: “Sarò mamma a gennaio di un maschietto”. La famiglia dicon le2020 si allarga. La ballerinache, nella scorsa edizione ha vinto in coppia con Cesare Bocci, èe a gennaio diventerà mamma di un maschietto … L'articolocon le: “mamma a gennaio” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Ballando_Rai : ?? Per sostenere @cdgherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @ElisaIsoardi e @Raimondo_Todaro vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere #MarcoDeAngelis e @Vittoriaschisan vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - FMignacco : @Ballando_Rai ho la sensazione che la Sig Carlucci stia perdendo il controllo della trasmissione , non trasformiamo… - 97airohpue : RT @itstella_a: I locals che si ritrovano i Bangtan anche a ballando con le stelle. STO GODENDO COME UN RICCIO APPENA NATO. -