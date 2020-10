"A letto con chi mi pare" dice il ministro Montero (Di sabato 24 ottobre 2020) Testa a testa per un caso di letto tra il ministro Montero e la senatrice Pedrosa, nel parlamento spagnolo del vice premier Iglesias Il ministro spagnolo in Senato: “Vado a letto con chi mi pare” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 24 ottobre 2020) Testa a testa per un caso ditra ile la senatrice Pedrosa, nel parlamento spagnolo del vice premier Iglesias Ilspagnolo in Senato: “Vado acon chi mi” su Notizie.it.

MassimGiannini : Oggi “festeggio” 14 giorni consecutivi al letto con il #COVID19, di cui gli ultimi 5 in terapia intensiva. Sono cir… - Capezzone : Conclusione: #Mastella non ha letto #Likecrazia, e accumula figuracce e figurucce in tv. Siate British, please ??. G… - TgrRaiFVG : Con 39 posti letto occupati su 43 disponibili, il reparto di malattie infettive di Udine è quasi saturo. Il diretto… - ELISABE60448893 : Andrea ha sbagliato e ha pagato..ma la Lella nel giro di un anno salta da un letto ad un altro dichiarando uomini d… - Ti_bo93 : Io: mamma stasera tutto ciò che diremo o faremo tra le 2 e le 3 scomparirà Mamma: beh a te è indifferente, con que… -