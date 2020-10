10 accessori tech per celebrare a dovere il Pasta Day (Di sabato 24 ottobre 2020) Il 25 ottobre si celebra la giornata mondiale della Pasta, qualcosa in cui noi italiani siamo abbastanza imbattibili. Ma a volte non basta avere la nonna cuoca sopraffina (che ci ha svezzato a spaghetti cotti alla perfezione) e un ricettario che farebbe gola perfino a Cracco: ci vogliono anche gli aiutanti giusti. Ormai la cucina pullula di “kitchen robot” che sanno fare tutto da soli, lasciando a noi tre uniche incombenze: quella di versare in un recipiente gli ingredienti, aspettare e poi sedersi a tavola. Pure gli amanti della Pasta possono avvalersi di tanti accessori smart che li aiuteranno notevolmente tra i fornelli. Per non dire “che faranno tutto da soli”. Dal Pasta maker in cui basta aggiungere gli ingredienti e in meno di dieci minuti si avranno spaghetti o lasagne (in maniera ... Leggi su wired (Di sabato 24 ottobre 2020) Il 25 ottobre si celebra la giornata mondiale della, qualcosa in cui noi italiani siamo abbastanza imbattibili. Ma a volte non basta avere la nonna cuoca sopraffina (che ci ha svezzato a spaghetti cotti alla perfezione) e un ricettario che farebbe gola perfino a Cracco: ci vogliono anche gli aiutanti giusti. Ormai la cucina pullula di “kitchen robot” che sanno fare tutto da soli, lasciando a noi tre uniche incombenze: quella di versare in un recipiente gli ingredienti, aspettare e poi sedersi a tavola. Pure gli amanti dellapossono avvalersi di tantismart che li aiuteranno notevolmente tra i fornelli. Per non dire “che faranno tutto da soli”. Dalmaker in cui basta aggiungere gli ingredienti e in meno di dieci minuti si avranno spaghetti o lasagne (in maniera ...

CeotechI : RT @CeotechI: Trust rinnova la sua linea di accessori per il lifestyle digitale “Made to Connect”... - #trustgaming #gaming #gadget #gaming… - ReGamertron : RT @CeotechI: Trust rinnova la sua linea di accessori per il lifestyle digitale “Made to Connect”... - #trustgaming #gaming #gadget #gaming… - CF22092013 : RT @CeotechI: Trust rinnova la sua linea di accessori per il lifestyle digitale “Made to Connect”... - #trustgaming #gaming #gadget #gaming… - CeotechI : RT @CeotechI: Porta Carte in pelle e Porta Passaporto in pelle e lana... - #woolnut #cardholder #leather #minimaldesign #travelsetup #every… - CF22092013 : RT @CeotechI: Porta Carte in pelle e Porta Passaporto in pelle e lana... - #woolnut #cardholder #leather #minimaldesign #travelsetup #every… -

Ultime Notizie dalla rete : accessori tech Amazon e Joe Bastianich presentano i nuovi accessori hi-tech per la cucina Tech Princess Opel Mokka X 1.4 Turbo GPL Tech 140CV 4x2 Advance del 2019 usata a Sona

A 1,5 Km ci trovate sulla Vostra sinistra. Immagine puramente dimostrativa. Si prega di verificare la disponibilità e gli accessori delle autovetture presso la nostra sede. Per ogni ulteriore ...

Speaker wireless Sony con Extra Bass e certificazione IP67

Malgrado il Covid-19 abbia dato una stretta ai nostri movimenti e alle nostre libertà di stare insieme agli altri, comunque questo genere di accessorio tech continua a vendere. La semplicità del suo ...

A 1,5 Km ci trovate sulla Vostra sinistra. Immagine puramente dimostrativa. Si prega di verificare la disponibilità e gli accessori delle autovetture presso la nostra sede. Per ogni ulteriore ...Malgrado il Covid-19 abbia dato una stretta ai nostri movimenti e alle nostre libertà di stare insieme agli altri, comunque questo genere di accessorio tech continua a vendere. La semplicità del suo ...