Traffico Roma del 23-10-2020 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 23 ottobre 2020)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane fino alla via Tiburtina a San Giovanni a tratti su via Cilicia da via Appia Antica via Satrico verso Piazza Tuscolo all’Euro sempre chiusa via Oceano Atlantico a causa della presenza di alberi sulla carreggiata nel tratto compreso tra Piazza XXV Marzo e via Cesare Pavese code per incidente Invece sul Ostiense all’altezza di via degli Argonauti verso il centro città ricordiamo che oggi la Mille Miglia transiterà pervia Vittorio Veneto 3 Largo Federico Fellini via Ludovisi e piazzale Brasile in direzione proprio di via ...