Protocolli palestre e piscine a una nuova stretta | più severe le norme al 23 ottobre

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 23 ottobre 2020) L’ultimo dpcm era particolarmente atteso dagli amanti dell’attività sportiva. I nuoviper le, lee in generale per tutto l’ambito sportivo rischiavano di portare a un nuovo blocco. Uno spauracchio momentaneamente tenuto a bada, sebbene il Premier Giuseppe Conte sia stato chiaro. Serve che tutti rispettino le regole si si vuole continuare a fruire dei servizi offerti dai centri sportivi. Una situazione tenuta costantemente sotto monitoraggio. Non ci si può permettere disattenzioni di sorta, con i numeri dei contagi che continuano a salire in tutta Italia. E un’ulteriore impennata rischia di diventare una spallata insostenibile per gli ospedali, visto il conteggio dei ricoveri in costante crescita. Arriva quindi unaai ...