Perché l'Italia è arrivata impreparata alla seconda ondata del Covid? Giornate intere in fila per fare un tampone, Asl che non attivano l'app Immuni in caso di contagio e posti in terapia intensiva mai aumentati a causa della lentezza della burocrazia. Ecco perché l'Italia è arrivata impreparata a fronteggiare la seconda ondata di Covid19 e ora è una corsa contro il tempo a porre rimedio … L'articolo Perché l'Italia è arrivata impreparata alla seconda ondata del Covid? proviene da Inews.it.

