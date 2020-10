Alba Parietti | il toccante messaggio su Instagram per la mamma scomparsa

Leggi su dilei

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Unaresta nel cuore per sempre eracconta tanto della sua,ormai dieci anni fa. Lo ha fatto in un post a cuore aperto suin cui descrive il loro rapporto, ma anche di come sia ancora con lei in ogni istante. “mia meravigliosa,farfalla splendida e piena di poesia – scrive la-. Ti ho amata disperatamente quando non ti capivo, immensamente quando ti ho finalmente potuta raggiungere e tu ti sei fatta prendere. Per sempre sei con me da quanto te ne sei andata quella fredda mattina regalando ad altri la possibilità di vivere ancora grazie alla tua generosità”. Grazia Dipietromaria era una scrittrice e la showgirl ha parlato del loro legame nell’autobiografia Da qui non se ne va ...