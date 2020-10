Stretta delle Regioni contro il coronavirus. Coprifuoco, strade a ‘numero chiuso’ e autocertificazioni. Il punto (Di giovedì 22 ottobre 2020) coronavirus in Italia, le restrizioni decise dalle Regioni e dai sindaci delle grandi città per contrastare la diffusione del Covid. La nuova fase dell’emergenza coronavirus vede le Regioni al centro della scena. Rispetto alla prima fase, quella più dura, dell’emergenza sanitaria, il governo si limita a dare il contesto generale, le linee guida nazionali, salvo poi affidarsi alle autorità locali per le iniziative più stringenti lì dove la situazione epidemiologica risulta particolarmente grave o allarmante. La nuova fase dell’emergenza Quindi, con il supporto del Viminale e dei suoi delegati, i protagonisti della scena diventano i sindaci e i Presidenti delle Regioni, che a pochi giorni ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 22 ottobre 2020)in Italia, le restrizioni decise dallee dai sindacigrandi città per contrastare la diffusione del Covid. La nuova fase dell’emergenzavede leal centro della scena. Rispetto alla prima fase, quella più dura, dell’emergenza sanitaria, il governo si limita a dare il contesto generale, le linee guida nazionali, salvo poi affidarsi alle autorità locali per le iniziative più stringenti lì dove la situazione epidemiologica risulta particolarmente grave o allarmante. La nuova fase dell’emergenza Quindi, con il supporto del Viminale e dei suoi delegati, i protagonisti della scena diventano i sindaci e i Presidenti, che a pochi giorni ...

