Sedicenne scompare da casa | scattano le ricerche

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Sono in corso da ieri sera nella pineta di ponente a Viareggio, Lucca, ledi un minore che si è allontanato dala mattina presto per andare a scuola. Impegnati anche i vigili del fuoco ...

Viareggio, 22 ottobre 2020 - Sono in corso da ieri sera nella pineta di ponente a Viareggio (Lucca) le ricerche di un minore che si è allontanato da casa la mattina presto per andare a scuola. Impegna ...VIAREGGIO. Sono in corso dalla serata di mercoledì 21 le ricerche di un minorenne, un ragazzo di 16 anni, scomparso da casa fin dalle prime ore della Mattia. I vigili del fuoco di Lucca e del distacca ...